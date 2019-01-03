فقدان أربعة سياح من السويد وفنلندا بعد انهيار جليدي في النرويج

القطب الشمالي. (أرشيفية. سبوتنيك)

قالت الشرطة النرويجية إن أربعة سياح من السويد وفنلندا لا يزالون في عداد المفقودين، اليوم الخميس، بعد يوم من انهيار جليدي في المنطقة القطبية بالنرويج يُخشى أن يكون قد جرفتهم الثلوج .

وحدث الانهيار الجليدي، أمس الأربعاء، في منطقة ترومس شمال النرويج في بقعة تجذب المتزلجين. وقالت الشرطة إن ثلاثة فنلنديين وسويديًا كانوا يتزلجون في المنطقة ووردها بلاغ بأنهم اختفوا، وفق وكالة «رويترز».

لكن منعت الظروف الجوية فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عنهم، اليوم الخميس،ولم تعلن السلطات توقف عمليات البحث.

وقالت قائدة شرطة ترومس، أستريد إليزابيت نيلسن، في مؤتمر صحفي: «الكتلة الثلجية هائلة. هناك خطر كبير أن يحدث انهيار جليدي جديد... وهناك عاصفة صغيرة بالمنطقة».

وشوهدت آثار أقدام المتزلجين متجهة إلى موقع الانهيار. وقالت شرطة ترومس في بيان في وقت سابق اليوم «تفترض الشرطة أن الانهيار جرف الأربعة».