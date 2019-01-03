مفوضية اللاجئين: تراجع وفيات المهاجرين في «المتوسط» عام 2018

مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. (أرشيفية. رويترز)

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن عدد المهاجرين الموتى أوالمفقودين خلال محاولتهم العبور من البحر المتوسط إلى أوروبا انخفض بأكثر من الربع في عام 2018، مقارنة بالعام الماضي، أي ما يساوي 2262 قتيلًا أومفقودًا.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد أظهرت بيانات المفوضية انخفاض عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا في العام نفسه بنفس المستوى تقريبًا، مع وصول 113.48 ألف شخص نزولاً من 172.301 ألف العام الماضي. ووصل عدد المفقودين أوالموتى في عام 2017 إلى 3139 مهاجرًا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، سيلين شميدت، في تصريحات إلى الوكالة، إن «المتوسط شكل لسنوات أكثر بحر مميت في العالم للمهاجرين واللاجئين».

وأكدت البيانات أيضًا أن إسبانيا باتت المعبر الأساسي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، مع تسجيل وصول 55.756 ألف شخص إلى هناك عبر البحر في عام 2018.

وبالنسبة إلى إيطاليا التي تحكمها أحزاب مناهضة بشدة للهجرة، فقد خفّضت عدد الواصلين إليها بشكل كبير العام الماضي إلى 23.371 ألف شخص، من 119.369 ألفًا وصلوا في العام 2017، عبورًا من ليبيا.

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وأعداد المهاجرين جميعها أكثر انخفاضًا من عام 2015 عندما وصلت إلى ذروتها، مع عبور ما يقارب مليون شخص المتوسط إلى أوروبا خاصة من تركيا أواليونان. ولا تزال تأثيرات تدفق المهاجرين ذلك العام حاضرة في القارة، مع إشعالها جدالات بشأن سياسات الهجرة، وتعزيزها لحضور أحزاب اليمين المتطرف سياسيًا في الدول التي استقبلت عددًا كبيرًا من المهاجرين مثل إيطاليا وألمانيا والسويد.

كذلك، تفجر غضب الدول الأوروبية عام 2018 بسبب سفن الإنقاذ المحملة بالمهاجرين، بعدما أغلقت الحكومة الشعبوية في إيطاليا مرافئها بوجه عدد من تلك السفن.

ويعمل الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا خاصة في ليبيا التي تعيش في نزاع مسلح، عبر تقديم المساعدات المالية وكذلك المساعدة في حراسة الحدود، في محاولةٍ لتخفيض تدفق المهاجرين.

ومول الاتحاد الأوروبي أيضًا مشاريع للتنمية ولحماية الحدود في عدد من الدول الإفريقية الأخرى الأكثر فقرًا، التي تشكل مصدرًا للمهاجرين ومراكز عبور لهم.

أكبر عدد من المهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا، جاء من غينيا في غرب إفريقيا، يليها المغرب ثمّ مالي. وشكل السوريون رابع أكبر فئة من المهاجرين، يليهم الأفغان والعراقيون.