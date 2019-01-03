توقيف إريك درويه أحد قادة «السترات الصفراء» في فرنسا

إريك درويه أحد قادة تظاهرات «السترات الصفراء». (أ ف ب)

قال مصدر في مكتب الادعاء الفرنسي إن قوات الشرطة اعتقلت، أمس الأربعاء، إريك درويه، أحد قادة تظاهرات «السترات الصفراء» لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في وسط باريس.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد جرى توقيف درويه، الذي يواجه إجراءات محاكمة بالفعل بتهمة حمل سلاح في تظاهرة سابقة، أثناء توجهه إلى جادة الشانزيليزيه التي شهدت صدامات عنيفة الشهر الماضي.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، الثلاثاء الماضي، في دفاعه عن إجراءات التوقيف التي أثارت انتقاد بعض المعارضين اليساريين في الحكومة، «هذا يدعى احترام دولة القانون»، مضيفًا: «من الطبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب».

وكان بضع عشرات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام مطعم «ماكدونالدز» قرب قوس النصر الشهير في باريس بانتظار وصول درويه في أول المساء الأربعاء.

ودرويه، سائق شاحنة يظهر على التلفزيون كناطق باسم «السترات الصفراء». ودعا إلى تظاهرة في تسجيل فيديو نشر على صفحته على «فيسبوك».

وانطلقت تظاهرات ما يعرف بحركة «السترات الصفراء» في مناطق ريفية في فرنسا في نوفمبر الماضي احتجاجًا على زيادة الضريبة على الوقود. واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم.

والمتظاهرون الذين تجاهلوا بشكل متكرر قوانين تحتم عليهم الإبلاغ عن تظاهراتهم مسبقًا، كثيرًا ما تصادموا مع الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى.

ودرويه، الذي ظهر في مشاهد مصورة خلال قيام العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب بإدخاله بالقوة في سيارة للشرطة، كان قد تعرض لعملية توقيف الشهر الماضي بعد العثور بحوزته على عصا خشبية في إحدى التظاهرات.

وسيمثل أمام المحكمة في 5 يونيو المقبل بتهمة «حمل سلاح محظور من الفئة د» وفقًا لما أكده مصدر قضائي في تصريح إلى وكالة «فرانس برس».

وكتب الزعيم اليساري المتطرف، جان لوك ميلانشون، المنتقد اللاذع لماكرون على «تويتر»، «مرة أخرى يتم اعتقال اريك درويه. لماذا؟ استغلال للسلطة. شرطة مسيسة تستهدف وتضايق قادة حركة السترات الصفراء».

وقال المعلق السياسي برونو جودي على قناة «بي إف إم» الإخبارية إن اعتقال درويه قد يجعله «شهيدًا» في حين يبدو أن هذه الحركة تفقد زخمها.

وشارك نحو مئتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه.

وفي منتصف ديسمبر بعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد.