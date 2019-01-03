مصدر: إيطاليا لا تعلم شيئًا عن دبلوماسي كوري شمالي مفقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 12:40 مساء
علم كوريا الشمالية. (أ ف ب)

قال مصدر دبلوماسي كبير، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الإيطالية ليس لديها أي علم بشأن تقارير ذكرت أن دبلوماسيًا من كوريا الشمالية، كان حتى وقت قريب القائم بأعمال السفير في إيطاليا، اختفى ويطلب اللجوء إلى الغرب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن وزارة الخارجية ليس لديها ما يشير إلى أن الدبلوماسي جو سونغ جيل طلب اللجوء إلى إيطاليا، مضيفًا أن كوريا الشمالية أعلنت في نهاية العام 2018 أنها ستوفد مبعوثًا جديدًا إلى روما.

وتابع المصدر: «كان هذا إجراءً عاديًا جدًا».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال عضو في برلمان كوريا الجنوبية بعدما تلقى إفادة من جهاز المخابرات الوطني إن الدبلوماسي وزوجته اختفيا بعد مغادرة السفارة في روما دون إخطار في مطلع نوفمبر.

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