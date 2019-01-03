نواب معارضون في بنغلادش يقاطعون مراسم أداء اليمين بعد اتهامات بالتزوير

نسوة تنتظرن الإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع في الانتخابات العامة في داكا. (رويترز)

قاطع نواب البرلمان المنتمون للمعارضة في بنغلادش مراسم أداء اليمين، اليوم الخميس، بعدما رفضوا نتيجة انتخابات عامة قالوا إنها شهدت تزويرًا لمنح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ثالث فترة حكم على التوالي.

وفاز تحالف حسينة الحاكم بأكثر من 90% من المقاعد في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد وشابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق وترهيب للناخبين وعنف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا.

وذكرت وكالة «رويترز» أن سبعة نواب من المعارضة لم يشاركوا في مراسم أداء اليمين الدستورية، رغم أن جميع أعضاء نواب البرلمان الجديد المنتخبين من التكتل الحاكم، بمن فيهم حسينة وعددهم 291 عضوًا، أدوا اليمين الدستورية اليوم.

ويتعين على النواب السبعة أداء اليمين الدستورية في غضون ثلاثة أشهر وإلا سيفقدون مقاعدهم.

ويرفض معارضو حسينة نتيجة الانتخابات وتحدثوا عما وصفوها بتزوير واسع النطاق وترويع للناخبين. وتنفي هي وقوع أي مخالفات، ووصفت التصويت بأنه سلمي وشهد مشاركة حماسية من أنصارها.