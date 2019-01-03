ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في روسيا ليلة رأس السنة إلى 37 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 10:53 صباحا
ألعاب تركت في نصب تكريمي مرتجل لضحايا المبنى المنهار في مانييتوغورسك. (أ ف ب)

قال مسؤولون روس، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا انفجار الغاز الذي تسبب في انهيار مبنى سكني في روسيا ليلة رأس السنة ارتفعت إلى 37 قتيلًا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة، في بيان بحسب وكالة «فرانس برس»، أن بين القتلى ستة أطفال، فيما جرى إنقاذ ستة أشخاص من بين أنقاض المبنى الواقع في مدينة مانييتوغورسك بجبال الأورال.

ودمر الانفجار المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد نحو 1700 كلم شرق موسكو، فجر الإثنين الماضي.

وكان المسؤولون أعلنوا مساء أمس الأربعاء أن حصيلة القتلى بلغت 28 قتيلًا.

ويتحدى رجال الإغاثة الصقيع للبحث بين كتل الأسمنت وقضبان الحديد الملتوية دون التمكن من العثور على ناجين منذ الثلاثاء عندما انتشلوا رضيعًا حيًا.

وكان يسكن في المجمع المبني في الحقبة السوفياتية نحو 1100 شخص وجعل الانفجار عشرات الأشخاص دون مأوى في رأس السنة، أكبر أعياد العام في روسيا.

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