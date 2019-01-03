الجيش الأميركي يعتزم تنفيذ مناورات بالصواريخ المضادّة للسفن قرب اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 08:05 صباحا
صورة وزعتها البحرية الأميركية يظهر فيها صاروخ بالستي متوسط المدى مستهدف في هاواي أثناء تجربة لصواريخ «ستاندرد ميسايل -27» أجريت في 29 أغسطس 2017. (فرانس برس)

يعتزم الجيش الأميركي تنفيذ مناورات بالصواريخ المضادّة للسفن قرب أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان، في سابقة تهدف إلى تعزيز قدراته الدفاعية في المحيط الهادئ لمواجهة أي تهديد قد يكون مصدره الصين.

ونقلت جريدة «سانكي شيمبون» اليابانية، عن مصادر لم تسمّها قولها إنّ واشنطن أبلغت الجيش الياباني بعزمها تنفيذ هذه المناورات بهدف تعزيز قدراتها العسكرية على التصدّي للاستراتيجية الصينية.

وفي السنوات الأخيرة أصبحت السفن الحربية الصينية تجوب بصورة متواصلة في المياه القريبة من أوكيناوا في طريقها إلى الميحط الهادئ.

ويعتبر الخبراء أنّ الأنشطة البحرية الصينية تهدف في مرحلة أولى إلى السيطرة على المياه الواقعة في السلسلة الأولى من الجزر التي تربط بين أوكيناوا وتايوان والفلبين، بينما تهدف في مرحلة لاحقة إلى فرض سيطرة أكبر.

وخلال المناورات ستستخدم الولايات المتحدة نظام «هيمراس» الصاروخي العالي الحركة الذي صنعته شركة لوكهيد مارتن. وأثار صعود القوة العسكرية الصينية قلق جيران العملاق الآسيوي.

وفي العام الماضي اعتبر وزير الدفاع الياباني أن الصين «كثّفت بطريقة أحادية الجانب» أنشطتها العسكرية، وهو اتهام ردّت عليه بكين بالقول إنّ كل ما تقوم به هدفه حصرًا الدفاع المشروع عن النفس.

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