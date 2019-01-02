ترامب يعلن تسلمه رسالة «رائعة» من كيم كونغ أون

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه تسلم «رسالة رائعة» من الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون، الذي حذر من أن بيونغ يانغ قد تغير نهجها إزاء المحادثات النووية إذا أبقت واشنطن على عقوبات ضدها.

وقال ترامب في اجتماع حكومي: «تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم كونغ أون»، مكررًا القول إنه لا يزال يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي بعد توقيع الرجلين على تعهد بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في سنغافورة يونيو الماضي. وأضاف: «أرسينا علاقة جيدة جدًّا. ربما نعقد اجتماعًا آخر»، وفق «فرانس برس».