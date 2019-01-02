إسبانيا تنقذ أول 300 مهاجر في العام الجديد

تمكن عناصر حرس السواحل الإسباني من إنقاذ 325 مهاجراً كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط خلال أول يومين من العام الجديد.

ويأتي ذلك بعد أيام من رسو سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة خيرية سفينة تحمل 311 مهاجراً معظمهم من الأفارقة تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، في إسبانيا لتنهي بذلك رحلة متعبة، وفق «فرانس برس».

وصرحت ناطقة باسم حرس السواحل الإسباني للوكالة أنهم أنقذوا 111 مهاجرا الثلاثاء في مضيق جبل طارق وبحر البوران. وأضافت أنه تم إنقاذ 214 مهاجراً آخرين الأربعاء، كما يبحث حرس السواحل عن قارب آخر يتعرض لمتاعب.

وأصبحت إسبانيا نقطة عبور المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا، متقدمة على اليونان وإيطاليا. وطبقا لأحدث أرقام منظمة الهجرة الدولية، فقد وصل أكثر من 56 ألف مهاجر إلى إسبانيا بحرا في الفترة من 1 يناير حتى 19 ديسمبر 2018، وتوفي 769 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور مياه المتوسط. وذكرت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين أن هذه العدد هو الأعلى منذ 2006.