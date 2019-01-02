واشنطن تطالب بعودة أميركي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 04:46 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تطالب بعودة جندي متقاعد من مشاة البحرية الأميركية تحتجزه روسيا بتهمة التجسس وتريد تفسيرًا لسبب اعتقاله.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها في برازيليا بعد يوم من تنصيب رئيس البرازيل الجديد جايير بولسونارو، بحسب وكالة «رويترز»، أن الحكومة الأميركية تأمل في التواصل القنصلي مع بول ويلان خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إلقاء القبض عليه في موسكو.

كان جهاز الاستخبارات الروسي أعلن، الإثنين الماضي، أنه يحتجز في موسكو مواطنًا أميركيًا بشبهة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي (أف أس بي) إن عملية التوقيف جرت الجمعة الماضي «أثناء قيامه (المواطن الأميركي) بالتجسس».

كانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، الإثنين الماضي، إنها تسعى إلى الاتصال بالأميركي المحتجز، مضيفة أن «اتفاق فيينا يجبر روسيا على تأمين تواصل قنصلي (مع المحتجز). لقد طلبنا ذلك وننتظر أن توافق السلطات الروسية» على الطلب.

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