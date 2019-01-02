ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في روسيا إلى 18 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 02:37 مساء
إنقاذ رضيع من بين أنقاض مبنى منهار في ماغنيتوغورسك بروسيا. (أ ف ب)

عثرت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، على مزيد من الجثث بين أنقاض المبنى الذي انهار في روسيا ليلة رأس السنة إثر انفجار غاز، ليرتفع العدد المؤكد للقتلى إلى 18.

ولا يزال 23 شخصًا في عداد المفقودين في أعقاب الانفجار الذي دمر 35 شقة سكنية في مدينة ماغنيتوغورسك الواقعة في جبال الأورال، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتحدى أفراد الإنقاذ انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 27 درجة مئوية، مواصلين عمليات البحث بين الكتل الأسمنتية وقضبان المعادن الملتوية.

وكوفئت جهودهم أمس الثلاثاء عند العثور على رضيع عمره عشرة أشهر حيًا تعرفت عليه أمه.

وقالت وزارة الحالات الطارئة، في بيان، إن الفرق انتشلت جثث 18 شخصًا بينهم طفلان من بين أنقاض المبنى المنهار جزئيًا.

وجرى إنقاذ ستة أشخاص بينهم طفلان فيما لا يزال 23 شخصًا في عداد المفقودين.

ويعتقد أن الانفجار الناجم عن تسرب غاز، دمر المبنى المؤلف من تسعة طوابق في بلدة ماغنيتوغورسك الصناعية التي تبعد قرابة 1700 كلم شرق موسكو، في ساعة مبكرة الإثنين الماضي.

وذكر شهود عيان بتصاعد ألسنة لهب من جراء الانفجار الذين قالوا إنه كان قويًا إلى حد هشم نوافذ في مبانٍ مجاورة.

والمبنى المشيّد منذ الحقبة السوفيتية كان يضم 1100 ساكن وقد تسبب الانفجار في حرمان عشرات الأشخاص من مأوى ليلة رأس السنة.

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