مقتل 5 جنود في تفجير لحركة طالبان استهدف موقعًا عسكريًا في أفغانستان

تفجير سابق في أفغانستان. (أرشيفية. رويترز)

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي حركة طالبان فجروا عبوات ناسفة في نفق أسفل موقع عسكري مما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وذكر محمد أشرف وتندوست المسؤول بالشرطة، بحسب وكالة «رويترز»، إن ستة جنود أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء في مايواند بإقليم قندهار في جنوب البلاد.

وقال الناطق باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، إن مقاتلي الحركة أسقطوا 35 جنديًا بين قتيل ومصاب ودمروا مخزنًا كبيرًا للأسلحة والذخيرة.

وتقاتل طالبان لإسقاط الحكومة وإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من السلطة في العام 2001.

وعلى صعيد آخر، أحبطت قوات أمن الحدود الأفغانية هجومًا على مستشارين عسكريين إيطاليين في قاعدة أمنية بإقليم هرات الغربي اليوم الأربعاء.

وقال نور الله قادري، وهو قائد فيلق عسكري، إن مهاجمين اخترقا قوات أمن الحدود وحاولا قتل المستشارين الإيطاليين.

وأضاف: «نجا الإيطاليون دون إصابة. ولقي أحد المهاجمين حتفه بالرصاص في الموقع وألقي القبض على الآخر».

والقوات الإيطالية جزء من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي وتركز على تدريب وتقديم النصح ومساعدة القوات الأفغانية في أربعة أقاليم غربية. وأرسلت إيطاليا 895 جنديًا لمهمة الدعم الحازم.