توجيه اتهامات الشروع في القتل لألماني هاجم حشودًا بسيارته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 01:01 مساء
مكان الهجوم بسيارة في بلدة بوتروب غرب ألمانيا. (أ ف ب)

وجه الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، اتهامات بالشروع في القتل لرجل هاجم بسيارته حشودًا في هجومين منفصلين في أول أيام العام الجديد.

واعتقل الرجل، وهو ألماني يبلغ من العمر 50 عامًا، بعدما دهس بسيارته المرسيدس أشخاصًا كانوا يحتفلون بالعام الجديد في مدينتي بوتروب وإيسن بغرب البلاد وذلك في جريمة يشتبه بأنها بدافع الكراهية وأسفرت عن إصابة ثمانية أجانب، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت شرطة مدينة مونستر إن قاضيًا وافق على طلب الادعاء اتهام الرجل رسميًا بالشروع في القتل.

ومن بين المصابين سبعة من سورية وأفغانستان. والمصاب الثامن الذي أصيب بجرح في الساق ألماني من أصل تركي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وقالت الشرطة إن امرأة سورية تعاني من إصابات تهدد حياتها وتعالج في المستشفى بعدما خضعت لعملية عاجلة.

وأضافت أن المشتبه به تفوه بعبارات تنم عن العنصرية عندما ألقى رجال الشرطة القبض عليه قرب إيسن.

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