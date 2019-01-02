ترامب يبدي استعداده لعقد قمة ثانية مع كيم أون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بعقد قمّة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون، وذلك غداة إبداء الأخير استعداده للقاء سيّد البيت الأبيض في أي وقت.

وفي تغريدة على «تويتر»، كتب ترامب أمس الثلاثاء: «أنا أيضًا أتطلع للقاء الزعيم كيم الذي يعي جيدًا أن كوريا الشمالية لديها مقومات اقتصادية رائعة!»، وفق «فرانس برس».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبدى قبل أسبوعين أمله بعقد قمة ثانية بين ترامب وكيم بُعيد رأس السنة.

وأتت تغريدة ترامب غداة تأكيد زعيم كوريا الشمالية، في خطاب بمناسبة العام الجديد، استعداده للقاء ترامب في أي وقت كان، وقال: «أنا مستعدّ للجلوس مجدّداً مع الرئيس الأميركي في أيّ وقت في المستقبل وسأبذل جهودًا بكل الطرق لتحقيق نتيجة يرحّب بها المجتمع الدولي».

لكن كيم حذر في الوقت نفسه من أن بيونغ يانغ لن تتوانى عن تغيير نهجها إذا ما أبقت واشنطن على العقوبات التي تفرضها على نظامه، وقال: «إذا لم تلتزم الولايات المتّحدة بوعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا».

كما شدد كيم على أنه يتعين ألا تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكريّة مشتركة، معتبرًا أنها مصدر للتوتر.

وكانت سول أعلنت الأحد أن كيم تعهد في رسالة نادرة أرسلها إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن عقد لقاءات متكرّرة معه خلال العام 2019 لمناقشة ملف نزع الأسلحة النوويّة من شبه الجزيرة الكوريّة.

وفي 2018 اتّخذ كيم سلسلة مبادرات تصالحية، أبرزها القمّة التاريخيّة التي عقدها مع ترامب في سنغافورة في يونيو.

وحتى اليوم لم يتمّ تحقيق تقدم على طريق دفع كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية، في وقت تتبادل فيه واشنطن وبيونغ يانغ الاتّهامات بالتسويف وتبييت النوايا السيّئة.