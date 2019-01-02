هندوراس تبحث مع الولايات المتحدة وإسرائيل نقل سفارتها إلى القدس

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (يمين) يصافح رئيس هندوراس خوان أورلاندو إيرنانديز. (أ ف ب)

قال مسؤولون إن هندوراس ناقشت مع إسرائيل والولايات المتحدة مسألة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في مبادرة مثيرة للجدل تأتي بعد خطوة مماثلة قامت بها واشنطن.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد جاء في بيان مشترك بين الدول الثلاث إنه أثناء لقاء جمع رئيس هندوراس خوان أورلاندو إيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، «جرى الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون من أجل التنمية في هندوراس».

وأضاف البيان أنهم «توافقوا على متابعة خطة عمل تشمل عقد اجتماعات في عواصمهم الثلاث على التوالي، من أجل المضي قدمًا في عملية اتخاذ قرار فتح سفارتين في كلتا العاصمتين تيغوسيغالبا والقدس».

وعُقد اللقاء في برازيليا على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وفي 6 ديسمبر 2017 اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي مايو 2018 نقل سفارة بلاده إليها. وبعد بضعة أشهر، حذت غواتيمالا حذو الولايات المتحدة.

وأعلن بولسونارو خلال حملته الانتخابية أنه قد ينقل سفارة البرازيل لكن من دون إعطاء تفاصيل.

وتعتبر الدول العربية والفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية، إلا أن إسرائيل تصر على القدس كاملة عاصمة لها.

وتدعم معظم الدول إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لتسوية مسألة القدس في إطار اتفاق سلام أوسع.

ويمكن أن يشكل نقل سفارة البرازيل تهديدًا لصادرات اللحوم البرازيلية «الحلال» إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.