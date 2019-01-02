ترامب يدعو الجمهوريين والديمقراطيين إلى محادثات لإنهاء إغلاق الحكومة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع مع زعيمة الأقليّة بمجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقليّة بمجلس الشيوخ تشاك شومر

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، أمس الثلاثاء إن «أمن الحدود، وقصة الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلاّ توصّلنا إلى اتّفاق؟»، وفق «فرانس برس».

واعتمد الرئيس الجمهوري نبرة اتّسمت بالمصالحة، في محاولة منه لجلب أخصامه الديمقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادة ضدهم في الأيام الأخيرة.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديمقراطيون سيلبّون الدعوة.

وتتولى بيلوسي رئاسة مجلس النواب، بدءًا من الخميس، بعد فوز الديمقراطيين بالأكثرية في انتخابات نوفمبر الماضي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الجديد أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد، الخميس.

لكن مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ إن النص لا يتطرق إلى تمويل الجدار الذي يريد ترامب تشييده على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

والكونغرس حاليًا في عطلة، وسيعاود أعماله الخميس، بينما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا وسط الخلاف القائم.

وردًا على رفض الديمقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على أي مشروع موازنة لا يلحظ تمويل بناء الجدار.

ونجم عن الخلاف بين الطرفين إغلاق ربع إدارات الحكومة الفيدرالية أثناء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو أمر سيستمر إلى حين التوصّل إلى اتّفاق.

ويقترح الديمقراطيون تمرير الميزانيات الإدارية غير المثيرة للجدل حتى 30 سبتمبر والاكتفاء بتمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أمن الحدود حتى الثامن من فبراير.

وبعد تمريره من قبل مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع ترامب لكي يصبح ساريًا.

وفي حال رفض الرئيس التوقيع على المشروع وأصر على مسألة تمويل الجدار، فسيسمح ذلك للديمقراطيين بتحميله مسؤولية إغلاق الحكومة.