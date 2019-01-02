سقوط قتلى في حادث قطار على جسر بالدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 11:19 صباحا

قالت الشرطة الدنمركية إن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم في حادث قطار وقع اليوم الأربعاء على جسر.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحادث تسبب في إغلاق الجسر الذي يربط بين جزيرتي زيلاند وفين.

لكن الشرطة لم تذكر عددًا محددًا للقتلى.

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