ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والسيول في الفلبين إلى 85

منزل تعرض للدمار بعد منخفض مداري في كامارينز نورت في الفلبين. (رويترز)

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا انهيارات أرضية وسيول مدمرة شهدها وسط البلاد بسبب منخفض مداري ارتفع إلى 85 قتيلًا و20 مفقودًا فيما يتوافد عمال الإنقاذ ببطء على المناطق التي عزلتها الانهيارات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ريكاردو جالاد، قوله إن أغلب الضحايا ومن بينهم أطفال لقوا حتفهم عندما طمرت الانهيارات الأرضية منازلهم بعد أمطار غزيرة في عدة أقاليم في وسط الفلبين.

وأضاف: «إذا لم نعثر على المفقودين أو وجدناهم موتى سيرتفع العدد إلى 105 قتلى وهو ما لا نتمناه».

وأدى المنخفض المداري إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وسيول في منطقتي بيكول وفيساياس الشرقية.

وأعلن المسؤولون «حالة الكارثة» في ثلاثة أقاليم حتي يتسنى صرف أموال طارئة لجهود الإغاثة بها.

واستخدمت فرق الإنقاذ التي تشارك فيها الشرطة والجيش معدات لرفع الأحمال الثقيلة لتطهير الطرق المؤدية لمواقع الانهيارات ودخلت المناطق التي غمرتها المياه باستخدام الزوارق المطاطية.

ويجتاح نحو 20 إعصارًا مداريًا الفلبين كل عام مما يلحق أضرارًا بالغة بالمحاصيل والبنية التحتية ويرهق واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا.