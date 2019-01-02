قصف بقذائف «هاون» يستهدف قاعدة للأمم المتحدة في الصومال

قوات الأمن الصومالية في موقع انفجار سيارة بسوق مزدحمة في مقديشو (فرانس برس)

أعلنت الأمم المتّحدة إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في قصف بقذائف الهاون استهدف قاعدتها الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء الثلاثاء، في هجوم تبنّته حركة «الشباب».

وقالت الأمم المتّحدة في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «سبع قذائف هاون سقطت بعد ظهر الثلاثاء في حرم القاعدة ما أسفر عن إصابة اثنين من موظّفي الأمم المتحدة ومتعاقد»، لكنها لفتت إلى أنّ المصابين الثلاثة حياتهم ليست في خطر.

وسارعت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

وخسرت حركة «الشباب» بعد طردها من مقديشو العام 2011 معظم المدن التي كانت خاضعة لسيطرتها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية تشنّ منها هجمات انتحارية وعمليات أخرى تستهدف مصالح حكومية وعسكرية وأمنية وأماكن مدنية.

وتسعى الحركة لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ومن قبل 20 ألف عنصر من قوة «أميصوم» الأفريقية.