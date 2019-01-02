مصرع 15 شخصًا جرّاء انهيارات أرضية في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 09:41 صباحا
شخص يحمل خروف في أعقاب انهيار أرضي في سوكابومي في جاوة الغربية

قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة انهيارات أرضية أودت بحياة 15 شخصًا على الأقل في آخر أيام 2018، بعد عام قتلت فيه الكوارث الطبيعية الآلاف.

وبات ما لا يقل عن 20 شخصًا في عداد المفقودين بعد الانهيارات الأرضية التي حدثت خلال أمطار غزيرة وطمرت 30 منزلاً في سوكابومي بجاوة الغربية.

سيول وانهيارات أرضية تقتل 24 شخصًا في إندونيسيا

وذكر المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث «سوتوبو بورو نوجروهو»: «تشكل التربة الرخوة خطرًا على فرق الإنقاذ التي تعمل في الميدان»، فيما أجبر انهمار الأمطار فرق الإنقاذ على وقف عمليات البحث الثلاثاء.

وإندونيسيا أرخبيل معرض للكوارث الطبيعية، وشهدت في عام 2018 سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في سلسلة من الزلازل وموجات المد البحري في مناطق مختلفة، وهو أكبر عدد من ضحايا تقلبات الطبيعة خلال نحو عشر سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟