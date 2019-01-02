مصرع 15 شخصًا جرّاء انهيارات أرضية في إندونيسيا

شخص يحمل خروف في أعقاب انهيار أرضي في سوكابومي في جاوة الغربية

قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة انهيارات أرضية أودت بحياة 15 شخصًا على الأقل في آخر أيام 2018، بعد عام قتلت فيه الكوارث الطبيعية الآلاف.

وبات ما لا يقل عن 20 شخصًا في عداد المفقودين بعد الانهيارات الأرضية التي حدثت خلال أمطار غزيرة وطمرت 30 منزلاً في سوكابومي بجاوة الغربية.

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وذكر المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث «سوتوبو بورو نوجروهو»: «تشكل التربة الرخوة خطرًا على فرق الإنقاذ التي تعمل في الميدان»، فيما أجبر انهمار الأمطار فرق الإنقاذ على وقف عمليات البحث الثلاثاء.

وإندونيسيا أرخبيل معرض للكوارث الطبيعية، وشهدت في عام 2018 سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في سلسلة من الزلازل وموجات المد البحري في مناطق مختلفة، وهو أكبر عدد من ضحايا تقلبات الطبيعة خلال نحو عشر سنوات.