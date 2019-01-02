الصومال يطرد المبعوث الأممي من أراضيه

نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال

أمرت حكومة الصومال، أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة، متهمة إياه بـ«التدخل في السيادة الوطنية»، وذلك بعد أيام من المخاوف التي أثارها بشأن ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال «غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد»، وهو ما يمثل فعليًا إعلانًا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.

وأضاف البيان، وفق وكالة «رويترز»: «يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال». فيما لم يصدر أي تعليق على الفور من بعثة الأمم المتحدة في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.