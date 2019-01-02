شي: الصين لن تتخلّى عن «الخيار العسكري» ضدّ تايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 08:38 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحفي في بنما (ا ف ب)

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، أنّ بلاده ترفض «التخلّي عن خيار استخدام القوة العسكرية» لإعادة تايوان إلى سيادتها، مشدّدًا على أنّ «إعادة توحيد» الجزيرة والبرّ الصيني أمرٌ لا مفرّ منه في نهاية المطاف.

وقال شي في خطاب إنّ الصين «تحتفظ بحقّها في أخذ كلّ الإجراءات اللازمة» ضدّ «القوى الخارجية» التي تتدخّل للحؤول دون إعادة توحيد البلاد بطريقة سلمية، وكذلك أيضًا ضدّ الأنشطة التي يقوم بها دعاة الانفصال والاستقلال في الجزيرة.

وحذّر الرئيس الصيني من أنّ «استقلال تايوان لن يقود إلاّ إلى مأزق»، داعيًا إلى ضرورة أنّ «تتوحد الصين مجدّدًا وستتوحّد».

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري لضمّ الجزيرة الخارجة عن سيطرتها. فيما يحكم تايوان نظام مناهض لبكين منذ 1949، تاريخ انتهاء الحرب الأهلية الصينية وسيطرة الشيوعيين على السلطة في بكين.

وعلى الرّغم من تحسّن العلاقات بين بكين وتايبيه خلال العقود الأربعة الأخيرة، فإنّ الصين تواصل تهديد الجزيرة بالخيار العسكري إذا ما تجرّأت على إعلان استقلالها رسميًا أو استدعت قوة أجنبية للتدخّل فيها.

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