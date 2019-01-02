مقتل عنصر من «المارينز» بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن

أعلن سلاح مشاة البحرية الأميركية «المارينز»، أن أحد أفراده قتل بالرصاص أثناء عمله في الثكنة الواقعة في جنوب شرق واشنطن في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان صحفي، إن «ملابسات إطلاق النار غير واضحة وأن الواقعة قيد التحقيق»، مؤكدا أنه «لا يوجد تهديد للجمهور جراء الحادث»، وفقًا لشبكة «CNN»الأميركية.

وأوضحت الشبكة أنه تم إطلاق النار على جندي المارينز، في الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن.

وهذه أقدم ثكنة لا تزال قيد الخدمة لسلاح «المارينز» الذي تأسّس في 1801 في عهد الرئيس توماس جيفرسون.

وتؤدّي وحدات «المارينز» المتمركزة في هذه الثكنة مهام احتفالية وأخرى أمنية تتعلّق بحفظ سلامة العاصمة الأميركية.