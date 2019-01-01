إصابة 4 «دهسا» في هجوم بسيارة في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 10:46 مساء

أصيب 4 أشخاص عندما صدم رجل بسيارته مجموعة كانت تحتفل بالعام الجديد قرب مدينة إيسن، في هجوم قالت الشرطة الألمانية الثلاثاء إنه يستهدف اللاجئين.

وقال مكتب نيابة أيسين وشرطة مونستير، إن «السلطات تعتقد أن هذا هجوم متعمد سببه عداء السائق للأجانب».

وأضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه به (50 عاما) يعاني من مشاكل عقلية، فيما ذكر مسؤولون أنه «أطلق عبارات معادية للأجانب»عندما اعتقلته الشرطة.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل في بلدة بوتروب، على بعد نحو 12 كلم شمالي مدينة إيسن، إلى الغرب من ألمانيا.

وحاول السائق في البداية صدم شخص واحد، إلا أن ذلك الشخص تمكن من النجاة، وبعد ذلك توجه بسيارته نحو مجموعة كانت تطلق مفرقعات في الشارع، كما يفعل الكثيرون في ألمانيا احتفالا بالعام الجديد.

وأصيب 4 أشخاص، إصابة بعضهم خطيرة، بحسب الشرطة الألمانية التي أضافت أنهم من أصول أفغانية وسورية.

وبعد ذلك بقليل حاول السائق شن هجوم آخر في بلدة قريبة من إيسن، إلا أنه لم يتمكن من إصابة أحد.

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