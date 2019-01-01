بالصور والفيديو.. إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات بمانشستر

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

أصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر يوم الاثنين، بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد.

وقالت الشرطة البريطانية، إن الهجوم وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالوقت المحلي، مشيرة إلى أن المحطة ستبقى مغلقة طوال فترة التحقيق.

وأكدت أن «الضباط المتواجدون في مكان الحادث، حيث اعتقلت رجلا ويجري التحقيق معه الآن»، مشيرة إلى أن المصابين امرأة ورجلين، أحدهما ضابط شرطة أصيب بجروح في الكتف.

وقال أحد المسافرين ويدعى سام كلاك على «تويتر»: «كنت قريبا جدا من أكثر الأشياء رعبا (..) قام رجل في محطة قطارات فيكتوريا بمانشستر بحادث طعن. كان على بعد قدم مني، وكنت على وشك القفز على القضبان لأن المهاجم كان يمسك بسكين مطبخ طويل».

​ولم يحدد المسؤولون الدافع وراء الهجوم حتى الآن، ولكن كشفت الشرطة أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تولت التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا.

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)

هجوم محطة قطارات مانشستر . (الإنترنت)