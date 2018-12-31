حصاد 2018.. تغيرات عالمية وتحولات سياسية

شهدت دول كبرى تحولات سياسية خطيرة بعضها إيجابي والآخر سلبي

تشكلت خريطة جديدة للعالم، الذي شهدت دوله الكبرى تحولات سياسية خطيرة، بعضها إيجابي على غرار إنهاء الخلاف بين الكوريتين، والآخر سلبي بتظاهرات فرنسا ضد رفع الضريبة على وقود السيارات وارتفاع تكلفة المعيشة، ثمّ الهروب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقالات ضربت دولاب العمل في البيت الأبيض، مروراً بصعود اليمين المتطرف إلى السلطة في ظل تنامي الخطاب الشعبوي والنزعات القومية والعنصرية في دول أوروبا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وسط سباق تسلح عالمي غير مسبوق منذ عشرات السنين، حين شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال العام أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات.

أميركا.. الهروب من إدارة ترامب

ما يمكن وصفه بـ«الهروب»، شهد العام 2018 خروج عدد كبير من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأ بإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته، لينضم بذلك إلى لائحة طويلة من أعضاء الحكومة أو المقرّبين من زعيم البيت الأبيض، الذين يغادرون مناصبهم منذ تولي ترامب مهامه في يناير 2017، حيث شملت لائحة المستقيلين ريان زينك وزير الداخلية، وجون كيلي، الأمين العام للبيت الأبيض، وجيف سيشنز، وزير العدل، ونيكي هايلي، السفيرة لدى الأمم المتحدة، وسكوت برويت، وزير البيئة، وريكس تيلرسون وزير الخارجية، وغاري كوهن، المستشار الاقتصادي، وستيف بانون، الخبير الاستراتيجي، إضافة إلى مايكل فلين وإتش آر ماكماستر، مستشارَي الأمن القومي.

التغيير المهم أيضاً جاء عبر انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في 6 نوفمبر، والتي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، في حين عزّز الجمهوريون غالبيتهم في مجلس الشيوخ.

الانسحاب النووي

واشنطن واصلت سياستها الفجائية التي لازمت إدارة دونالد ترامب، بإعلان الانسحاب في 8 مايو الماضي من الاتفاق النووي الموقّع العام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مع إعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران، التي كانت علّقتها في إطار الاتفاق، وإضافة أخرى جديدة.

وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في 6 أغسطس الماضي، جاءت الحزمة الثانية في 5 نوفمبر وكانت الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني؛ لكونها استهدفت النفط، حيث تسبّبت العقوبات في أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تهاوي الريال الإيراني وتظاهر إيرانيين في مدن عدة في أغسطس الماضي.

صعود اليمين في أوروبا

تحققت التخوفات التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، إزاء احتمالات صعود اليمين المتطرف إلى السلطة في ظل تنامي الخطاب الشعبوي والنزعات القومية والعنصرية في دول أوروبا وأميركا اللاتينية، إذ دخلت إيطاليا مرحلة جديدة تحت قيادة الشعبويين، عندما جرى تسليم ائتلاف معارض مكوّن من حركة الخمس نجوم السلطة في البلاد مطلع يونيو الماضي، مما شكّل مصدر قلق للاتحاد الأوروبي.

واعتمد وزير الداخلية الجديد ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة وللإسلام سياسة متشددة أدت إلى قيام إيطاليا بإغلاق على نطاق واسع حدودها في وجه المهاجرين، كما تأججت المشاعر المعادية للمهاجرين في أوروبا في أبريل، عندما قاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حزبه إلى نصر ساحق في الانتخابات التشريعية.

وتلقي الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا الضوء على بعض التحديات التي تواجهها الأحزاب الشعبوية الأوروبية، حيث تمتلك حركة خمس نجوم المعارضة مؤسسات الدولة وحزب الرابطة اليميني الإيطالي موقفاً مهاجماً لبروكسل من أجل الحصول على مكاسب سياسية، غير أن كليهما يخدم مصالح مجموعات مختلفة من الناخبين، حيث تتخذ حركة خمس نجوم موقفاً شعبوياً في انتقادها لاتفاقات التجارة الحرة، ولكنها تخلّت عن معارضتها العملة الأوروبية.

وفي 28 أكتوبر اختار البرازيليون اليمين، مع انتخاب جايير بولسونارو رئيساً جديداً، حيث شهدت البلاد أعنف الحملات الانتخابية التي تحرّكت فيها خطابات الكراهية وأعمال العنف، وتعرّض بولسونارو للطعن في بطنه أثناء مسيرة في سبتمبر، كما وصفه معارضوه بـ«ترامب البرازيلي»، نظراً إلى خطابه الشعبوي الذي يحتقر المثليين والأفارقة، كما وجَّه انتقادات حادة للمهاجرين واتهمهم بـ«عدم الاندماج» في الدول الأوروبية التي استضافتهم، إضافة إلى أنه قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي إسبانيا تمكن حزب «فوكس» اليميني المتطرف من تحقيق فوز تاريخي كبير في انتخابات برلمان إقليم الأندلس في 3 ديسمبر 2018، حيث تمكن من الفوز بـ12 مقعداً نيابياً، ليصبح بذلك أول حزب يميني متطرف يدخل برلماناً إقليمياً في إسبانيا، ومنح هذا الفوز اليمين الغالبية اللازمة لإنهاء 36 عاماً من حكم اليسار في هذا الإقليم الواقع في جنوب إسبانيا، التي تعد آخر دولة لحقت بركب طابور صعود اليمين المتطرف قبل أن يغادر هذا العام.

اختبار «السترات الصفراء» لفرنسا

ضرب عدم الاستقرار دولة أوروبية جديدة، عندما اندلعت في 17 نوفمبر، احتجاجات في أنحاء فرنسا ضد رفع الضريبة على وقود السيارات وارتفاع تكلفة المعيشة، ولاحقاً تحوّلت إلى حركة احتجاج واسعة ضد سياسات الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون.

«السترات الصفراء» التي حملت اسم السترات التي يرتديها السائقون عند حصول أمر طارئ تزامنت أيضاً مع أعمال شغب ونهب، وبعد تراجع الحكومة عن خطة زيادة الضرائب على الوقود، حدد ماكرون، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير في 10 ديسمبر إجراءات أخرى لتهدئة الغضب، بما في ذلك زيادة الأجور.

وقدّم الرئيس ماكرون سلسلة من التنازلات للسترات الصفراء بينها خصوصاً زيادة بمئة يورو للحد الأدنى للأجور اعتباراً من العام المقبل، لكن تلك الإجراءات لم تلق إجماعاً بين صفوف حركة الاحتجاج التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين في شكل أكبر. كذلك فإن المطلب الرئيس للحركة يتمثّل بإجراء استفتاء حول مطالب الحركة أسوة بما شهدته إيطاليا وسويسرا.

وبعد الإجراءات التي أعلنها ماكرون، تأمل الحكومة الفرنسية بتراجع التأييد لحركة السترات الصفراء التي انطلقت بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرتها بعد أعمال عنف سجّلت خلال التحرّكات السابقة.

تصافح الكوريتين

وضعت الكوريتان نقطة لصراعهما، في 27 أبريل عندما جمعت قمة تاريخية، للمرة الأولى كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن؛ بهدف إنهاء الصراع، حيث أجرى الزعيمان «نقاشات جادة وصريحة» حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وإبرام اتفاق سلام نهائي، وجرى الاتفاق على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية العام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام، وإنهاء الحرب بينهما.

وكيم هو أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسّم شبه الجزية الكورية الى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عاماً.

وتأثراً بتلك التطورات، التقى كيم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سنغافورة في 12 يونيو، بأول لقاء من نوعه بين رئيسي البلاد، حيث تصافح الزعيمان في مستهل القمة غير المسبوقة، التي مثّلت تحوّلا كبيرا في العلاقات بين بلدين، تبادلا حرباً كلامية خلال العام الماضي، ووقّع ترامب وكيم وثيقة مشتركة في ختام القمة، أكدا أنها مضت على نحو جيد، في مجال المفاوضات التي ستمهّد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

سباق التسلّح

في خضم التطورات السابقة شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال العام 2018 أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات، حيث أشار مكتب «آي إتش إس ماركت» إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع في العالم بنسبة 4.9% لتبلغ 1780 مليار دولار العام 2018.

وجاءت دول حلف شمال الأطلسي على رأس قائمة الارتفاع بزيادة هي الأهم بميزانياتها للدفاع، وبلغت نسبتها %5.8 (54 مليار دولار)، وتجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا هذا العام، وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بـ56 مليار دولار مقابل 53.6 ملياراً لميزانية دفاع فرنسا، رغم رفعها النفقات الدفاعية، كما أنّ الارتفاع المسجل العام 2018 يتجاوز الرقم القياسي المسجل العام 2010 بعد نهاية الحرب الباردة، الذي بلغ 1690 مليار دولار.