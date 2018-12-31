الشرطة السودانية تطلق غازًا مسيلاً للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

جانب من تظاهرات انطلقت في الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير (الإنترنت)

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الإثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة، قبيل مسيرة مقررة إلى قصر الرئيس عمر البشير لمطالبته بالتنحي في أعقاب احتجاجات ضد الحكومة أوقعت قتلى.

وتجمعت حشود ضمت رجالاً ونساءً كانوا يهتفون «حرية سلام عدالة»، و«الثورة خيار الشعب» في وسط الخرطوم، لكن سرعان ما تصدت لهم شرطة مكافحة الشغب، حسب «فرانس برس».

وانتشر المئات من عناصر الشرطة وقوات الأمن في ساحات رئيسة في أنحاء العاصمة في ساعة مبكرة الإثنين لمنع انطلاق المسيرة.

والتقى البشير، أمس الأحد، كبار ضباط الشرطة في الخرطوم، وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصًا بينهم عنصران من قوات الأمن، في صدامات في أول أيام التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.

ودعا تجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومعلمين وأساتذة ومهندسين وغيرهم إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في 25 ديسمبر في العاصمة.

كما دعت مجموعات معارضة وأحد زعماء التمرد في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعًا، أنصارهما للمشاركة في المسيرة.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الهدوء وضبط النفس وطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف.

وانتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن التابعين لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني من الساعات المبكرة من اليوم الإثنين لمنع تجمع المتظاهرين.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصًا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، وبلغت نسبة التضخّم 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصًا في إمدادات الخبز والوقود.