رئيس لجنة الانتخابات في بنغلاديش يرفض الدعوات لإعادة الاقتراع

رجل يقرأ جريدة نشرت نتائج الانتخابات العامة التي جرت في بنغلادش، 31 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

رفض رئيس لجنة الانتخابات في بنغلاديش، اليوم الإثنين، الدعوات لإجراء اقتراع جديد بعد اتهامات واسعة من المعارضة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، وحققت فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فوزًا ساحقًا.

وطالبت المعارضة بإعادة تنظيم الانتخابات، منددة بخروقات واسعة شملت ترهيب الناخبين وحشو صناديق الاقتراع واستهداف الأمن لمعارضي حسينة، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس اللجنة، نور الهدى، إن الاقتراع تم بنجاح مع مشاركة 80% من الناخبين المسجلين، البالغ عددهم 104 ملايين.

وقال نور الهدى للصحفيين: «لن نجري انتخابات جديدة. لا مجال لذلك. إذا وقعت أي حوادث معزولة في أي مركز اقتراع فعلينا التحقيق بشأنها. لم تصلنا أي شكوى بشأن حدوث تجاوزات بعد. وسنجري تحقيقًا في حال وردت شكاوى».

وفاز حزب «رابطة عوامي»، الحاكم، وحلفاؤه بـ288 من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 300. واعتبر الحزب الحاكم أن شكاوى المعارضة غير منطقية.

وقال ناطق باسم «رابطة عوامي»: «نرفض مزاعمهم ونطلب منهم بكل تواضع سحب تصريحاتهم في هذا الشأن».

وشابت الاقتراع أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، في مواجهات اندلعت بين أنصار الطرفين وبين ناشطي المعارضة والشرطة.