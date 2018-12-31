طهران تستضيف جولة ثانية من المحادثات مع حركة «طالبان»

متطوعون يحملون جثة من موقع تفجير انتحاري أمام مبنى وزارة الداخلية القديم في كابل (فرانس برس)

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أن وفدًا من حركة «طالبان» الأفغانية أجرى في طهران جولة ثانية من المحادثات بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 17 عامًا، وذلك بعد أيام على مفاوضات أولى.

وتحركت إيران بشكل أكثر تنسيقًا وانفتاحًا لتحقيق السلام في جارتها، منذ التسريبات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب جزء مهم من قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: «أمس (الأحد) كان وفد من طالبان موجودًا في طهران وأجرى مفاوضات مكثفة مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح قاسمي أن الهدف الرئیس للمحادثات هو إیجاد آلیة وفرص للمساعدة في الحوار بین الجماعات الأفغانیة والحكومة الأفغانیة لدفع عملیة السلام قدمًا.

ويأتي الإعلان بعد عدة أيام من زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، كابل حيث قال للصحفيين إنه تم عقد محادثات مع «طالبان» الأفغانية.

وقال شمخاني لوكالة «تسنيم» الإيرانية: «لطالما كانت الجمهورية الإسلامية إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة»، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سيسهم في حل المشاكل الأمنية التي تواجه أفغانستان.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن محادثات بين إيران وحركة «طالبان»، إلا أن طهران نفتها كعادتها.

وكان مسؤول أميركي قال لـ«فرانس برس» إن ترامب قرر سحب حوالي نصف القوات الأميركية، البالغ عددها 14 ألفًا، من أفغانستان، لكن لا يزال على البيت الأبيض تأكيد ذلك.

وقال القائد السابق للقوات الأميركية والدولية في أفغانستان ستانلي ماكريستال، أمس الأحد، إن «إيران زادت نفوذها في أنحاء المنطقة الآن. إذا سحبتم النفوذ الأميركي، فسيكون لديكم على الأرجح المزيد من عدم الاستقرار».

دور مهم لاستقرار أفغانستان

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد أعضاء «طالبان» لقاءات كذلك مع وفود من الولايات المتحدة وباكستان والسعودية في الإمارات، لكنهم رفضوا حتى الآن لقاء وفد حكومي أفغاني.

وأفاد قاسمي بأن عراقجي سيزور أفغانستان خلال الأسبوعين المقبلين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه «بالنظر إلى الحدود الطویلة مع أفغانستان والخلفیة الثقافیة والتاریخیة، أبدت اهتمامًا كمساهم مهم فی المنطقة بالدخول في هذه المحادثات لتلعب دورًا رئیسیًا ومهمًا في عملیة الاستقرار في أفغانستان».

وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودًا يبلغ طولها نحو 965 كلم. وتشابكت العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

ولطالما دعمت طهران أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان، التي تعرضت إلى الاضطهاد من قبل «طالبان» خلال حكم الحركة في تسعينات القرن الماضي.

وعملت إيران إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الغربية في مواجهة «طالبان» عقب عملية الغزو التي قادتها واشنطن في 2001.

لكن صدرت اتهامات من أطراف غربية وأفغانية للحرس الثوري الإيراني بإقامة علاقات مع «طالبان» خلال السنوات الأخيرة هدفها إخراج القوات الأميركية من أفغانستان.

وفي هذه الأثناء، حققت «طالبان» مكاسب مهمة على الأرض هذا العام، في وقت تسبب مقاتلوها بسقوط عدد قياسي من الضحايا في صفوف القوات الحكومية.

ورحبت طهران بإعلان ترامب قراره سحب جميع القوات الأميركية من سورية، لكنها لم تعلّق على مسألة تقليص عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان.

واعتبر قاسمي، في تصريحات سابقة، أن «وجود القوات الأميركية كان منذ البداية، خطأ وسببًا رئيسيًا لعدم الاستقرار ولانعدام الأمن في المنطقة».