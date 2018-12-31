البرازيل تستعد لحفل تنصيب الرئيس الجديد بمضادات للصواريخ وطائرات حربية

الحرس الاحتفالي يستعد لحفل تنصيب الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو (فرانس برس)

تستعد السلطات البرازيلية لحفل تنصيب الرئيس الجديد غاير بولسونار، غدًا الثلاثاء، واتخذت إجراءات تعادل تلك التي فُـرضت في استقبال كأس العالم 2014 والألعاب الأولمبية 2016، من نصب مضادات صواريخ واستخدام طائرات حربية، لتأمين الحماية لحفل التنصيب.

ولا يرى بولسونارو (63 عامًا) المظلي السابق في الجيش واليميني المتطرف، الذي اُنتُخب رئيسًا في أكتوبر، أن الإجراءات المكثفة التي اُتُّخذت لحماية حفل تنصيبه في العاصمة برازيليا خارجة عن المألوف، وفق «فرانس برس».

وفي سبتمبر الماضي كاد بولسونارو يُقتل خلال حملة انتخابية بعدما هاجمه رجل مضطرب عقليًّا بسكين.

ومن المقرر أن يحضر حفل تنصيب الرئيس رؤساء دول أو حكومات عشر دول وممثلون آخرون رفيعو المستوى، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اللذان يسافران تحت حماية أمنية كبيرة.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الحضور بين 250 ألفًا و500 ألف شخص، ممنوعين من حمل المظلات وحقائب الظهر. ولن توقف السلطات الترددات الخاصة بأجهزة الهاتف، لكنها ستحظر الترددات التي تسمح بتشغيل الطائرات المسيرة.

وأكدت السلطات البرازيلية أن ثلاثة آلاف رجل أمن نظامي سيطوقون موقع الاحتفال ويتموضعون في نقاط تفتيش للسيارات والمشاة، دون أن تكشف مزيد التدابير المتخذة.

وأكد قائد العمليات الجوية، ريكاردو سيزار مانغريتش، أن القوات الجوية ستنشر 20 طائرة حربية، وسيستخدم أيضًا مضاد للطائرات بمدى 46 كيلومتر.

أكثر الأماكن أمنًا

وستتحول جادة مركز مدينة برازيليا، المعروفة بـ«برازيليا إسبلاناد» مقر الاحتفالات إلى أكثر مكانٍ محميّ في تاريخ نظام الدفاع الجوي.

وقامت السلطات البرازيلية بتدريبات متكررة للتأكد من سير الأمور بشكل جيد في يوم التنصيب، ومنعت المواطنين من مشاهدة التدريبات.

وحقق بولسونارو فوزًا مريحًا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل، التي تشهد منذ أربع سنوات فضائح فساد وأزمة اقتصادية خانقة، وارتفاعًا في نسبة الجرائم.

في المقابل يعاني اليسار انقسامات، بينما تراجع نفوذ أحزاب اليمين الوسط بشكل كبير.

وسيصبح الحزب الاجتماعي الليبرالي، الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب ويشغل 52 مقعدًا فقط من أصل 513، القوة الثانية في مجلس نواب، مشتتًا أكثر من أي وقت مضى.

ويتعيّن على الرئيس الجديد السعي للحفاظ على دعم الكتل البرلمانية التي تمثل مصالح الأعمال التجارية الزراعية، والمدافعين عن حمل الأسلحة والكنائس الإنجيلية.

ويمكن أن يعتمد أيضًا على دعم عالم الأعمال الذي أغرته وعود بولسونارو بتخفيض الضرائب والخصخصة.

وشكل بولسونارو حكومة مؤلفة من 22 وزيرًا بينهم سبعة عسكريين متقاعدين وامرأتان فقط من دون أي وزير ذي بشرة سوداء، منهم باولو غيديس الذي أسند إليه بولسونارو حقيبة الاقتصاد، والجنرال أوغوستو إيلينو الذي أوكل إليه جهاز الاستخبارات، مع تعيين القاضي سيرجيو مورو وزيرًا للعدل.