استمرار فرز الأصوات في الكونغو الديمقراطية وتوقعات بالطعن في النتائج

ناخبتان في كينشاسا أمام مركز اقتراع، 30 دييمبر 2018 (فرانس برس)

يستمر، اليوم الإثنين، الفرز اليدوي للأصوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بانتظار الإعلان عن خلفٍ للرئيس جوزيف كابيلا، بعد انتخابات رئاسية يتوقع الطعن بنتائجها.

وبدأ عرض نتائج أولية في غوما وكيسانغاني وكينشاسا. وفي غوما، حصد مرشح المعارضة مارتن فايولو 65% من الأصوات في واحد من المراكز الخمسة في مدرسة زانير، فيما جاء المرشح المعارض الآخر فيليكس تشيسيكيدي، ومرشح السلطة إيمانويل رامازاني في المركز الثاني بنسبة 15% فقط. ووصلت نسبة المشاركة إلى 50% في المنطقة.

في كيسانغاني، استمر الفرز طوال الليل، وجاءت نسبة المشاركة دون الـ50% من أصل 676 ناخبًا مسجلًا، وحل فيهما مارتن فايولو بالطليعة أيضًا، وفق «فرانس برس».

وقالت جمعية «سيموسيل»، وهي واحدة من جمعيتين تراقبان الانتخابات، إنه تم طرد مراقبين مكلفين من المرشحين من مراكز الاقتراع، وتابعت: «تعرض بعض مراقبينا أيضًا للاعتداء والضرب وخلع الملابس للنساء منهم في مبوجي مايي في وسط البلاد».

كما سُجلت أعمال عنف في مبوجي مايي، حيث يتهم حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتطور الاجتماعي» المعارض، حاكم المنطقة ألفونس نغويي كاسانجي بترهيب المراقبين الانتخابيين.

واتهم رئيس الحزب، دنيس كالومبو، حاكم المنطقة بمحاولة فبركة النتائج، فيما اتهم بدوره ناطق باسم الحاكم ناشطي حزب الاتحاد بمحاولة سرقة آلات التصويت.

ومن المتوقع أن تقدم الجمعية المدنية المحلية تقييمًا للوضع في مبوجي مايي، اليوم الإثنين.