روسيا تعلن احتجاز أميركي يشتبه بتورطه في أنشطة تجسس

أعلن جهاز الاستخبارات الروسي، اليوم الإثنين، أنه يحتجز في موسكو مواطنًا أميركيًا بشبهة التجسس، وفق «فرانس برس».
وأكدت الاستخبارات في بيان توقيف الأميركي، الجمعة، أثناء قيامه بعمل تجسس، مضيفة أنها بدأت ملاحقات جنائية.
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