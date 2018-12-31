باريس ولندن تضعان خطة تحرك للتصدي لعبور مهاجرين بحر المانش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 11:14 صباحا
مهاجرون على متن زورق صغير يحاولون عبور بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا (فرانس برس)

اتفق وزيرا الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، والبريطاني ساجد جاويد، على تعزيز التعاون بين بلديهما لمواجهة محاولات عبور بحر المانش من قبل مهاجرين على متن مراكب صغيرة، التي شهدت ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، أمس الأحد، إن جاويد وكاستانير اتفقا على «خطة تحرك معززة» ستطبق في الأسابيع المقبلة، تقضي بزيادة عدد دوريات المراقبة وتحركات لكشف عصابات تهريب المهاجرين وتوعية اللاجئين بالمخاطر التي ينطوي عليها عبور بحر المانش، وفق «فرانس برس».

وسيقوم بتنفيذ هذه الإجراءات مركز التنسيق والمعلومات الفرنسي - البريطاني، الذي يتخذ مقرًا له في كوكيل بالقرب من كاليه بشمال فرنسا.

وقال جاويد إن «فرنسا وبريطانيا ستعتمدان على جهود مشتركة لردع الهجرة السرية، عبر حماية حدودنا والأرواح البشرية».

وتعليقًا على هذه الإجراءات، دعت الجمعية البريطانية «ديتنشن أكشن»، التي تساعد المهاجرين وزير الداخلية إلى تأمين ممر آمن للأشخاص الذين يواجهون صعوبات من أجل تجنب مآس إنسانية جديدة.

وواجه وزير الداخلية البريطانية مؤخرًا انتقادات لمعالجته قضية تدفق المهاجرين الذين يصلون عبر بحر المانش، أو لاعتراضهم بشكل شبه يومي بالقرب من السواحل البريطانية في الأيام الأخيرة.

وعبر النائب عن منطقة كنت (جنوب شرق انجلترا)، رحمن شيشتي، عن أسفه لغياب القيادة في هذه المشكلة، بينما رأى حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة أن جاويد تأخر في التحرك.

وقال النائب عن دوفر المحافظ تشارلي ايلفيك إن «أكثر من مئتي مهاجر وصلوا إلى سواحل كنت على متن مراكب صغيرة في الشهرين الأخيرين».

وكتب في مقال بجريدة «ديلي ميل» أن حجم المشكلة غير مسبوق، مطالبًا بإعادة بعض سفن شرطة الحدود البريطانية المنتشرة في البحر المتوسط، إلى المانش.

وأوقفت السلطات البريطانية، أمس الأحد، ستة إيرانيين على أحد شواطئ كينغسداون قرب دوفر، بعد عبورهم بحر المانش على متن زورق مطاطي مزود بمحرك.

وتضاعفت محاولات عبور بحر المانش في الأسابيع الأخيرة. وأنقذت السلطات البريطانية والفرنسية حوالي مئة شخص في البحر، منذ 23 ديسمبر.

وينطوي عبور المانش بزوارق صغيرة على خطورة بسبب كثافة النقل البحري والتيارات القوية وبرودة المياه.

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