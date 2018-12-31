الشرطة البوسنية تفرق تظاهرات تطالب بكشف ملابسات مقتل طالب

دافور دراغيشيفيتش يطالب بالعدالة لتوقيف قتلة نجله ديفيد، خلال تظاهرات في بانيا لوكا (فرانس برس)

تدخّلت قوات الأمن في البوسنة لتفريق تظاهرات في بانيا لوكا تطالب بكشف ملابسات قتل طالب سقط في مارس الماضي في حادثة تلتها تجمعات احتجاجية يومية.

وتشهد بانيا لوكا، عاصمة جمهورية صرب البوسنة، تظاهرات منذ مقتل الطالب ديفيد دراغيشيفيتش بدعوة من منظمة تطلق على نفسها اسم «العدالة لديفيد» ويقودها والده دافور دراغيشيفيتش، وفق «فرانس برس».

وظهر في لقطات مباشرة بثتها قناة تلفزيونية لمنطقة البلقان أفراد قوة خاصة للشرطة يتمركزون في قلب عاصمة الكيان الصربي في البوسنة، مساء أمس الأحد، بعد رفض عشرات المتظاهرين مغادرة مكان التجمع.

وقالت الشرطة في بيان إن «عددًا من المتظاهرين أوقفوا بينما يجري البحث عن آخرين، وسمحت السلطات بتنظيم التجمع لمدة ساعتين».

لكن بعد انتهاء التظاهرة، عاد عدد من المحتجين إلى الساحة المركزية في المدينة مع زعيم مجموعة «العدالة لديفيد»، الذي قالت الشرطة إنها لم توقفه، خلافًا لما أكدته زوجته السابقة ووالدة ابنه سوزانا رادانوفيتش على حسابها على «فيسبوك».

واقتحم المتظاهرون حفلة موسيقية كانت تجري في ساحة أخرى في إطار احتفالات نهاية العام، وأجبروا منظميها على وقفها.

ووجه والدا ديفيد هجومًا قاسيًا للزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، الذي أصبح العضو الصربي في الرئاسة الثلاثين للبوسنة، وهاجما أيضًا وزير الداخلية في جمهورية الصرب دراغان لوكاتس، وطالبا باستقالتيهما.

وكان عُثر على جثة ديفيد (21 عامًا) الطالب في المعلوماتية في مارس في نهر صغير في بانيا لوكا. ولم يعثر على القتلة. ويتهم والداه مسؤولين في الشرطة والسلطة في الجمهورية الصربية بحماية قتلة ابنهما.

وفي الوقت نفسه، أجريت تظاهرة مماثلة في ساراييفو بدعوة من مجموعة التفّت حول موريز ميميتس، الذي يطالب بالعدالة لابنه دزينان الذي توفي في حادث سير، حسب الرواية الرسمية، في فبراير 2016.

ويؤكد الأب أن ابنه، البالغ من العمر 21 عامًا، مات قتلًا، وأن النيابة وسياسيين يحمون قاتله.