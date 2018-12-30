وزيرة أردنية تدوس على صورة للعلم الإسرائيلي

وزيرة أدرنية تدو على العلم الإسرائيلي. (وكالة معاً الفلسطينية)

قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجًا إلى الأردن، الأحد، بعد ظهور صورة لوزيرة أردنية وهي تدوس على أرضية رسم عليها العلم الإسرائيلي أثناء دخولها قاعة اجتماعات.

وظهرت صورة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، الأسبوع الماضي، وهي تدوس على الأرضية التي تحمل صورة العلم عند دخولها قاعة اجتماعات في مجمع النقابات المهنية، وفق «فرانس برس».

وصورة العلم ملصقة بالأرضية عند مدخل المجمع منذ عدة سنوات احتجاجًا على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتطبيع في العلاقات بين الدولة العبرية وعمان، بحسب مسؤولين في النقابات.

واستدعت إسرائيل السفير الأردني، الأحد، لتوضيح ما حصل، بحسب الوزارة. وجاء في بيان: «إن وزارة الخارجية تعتبر الحادث الذي أهانت فيه وزيرة أردنية العلم الإسرائيلي في عمان، خطيرًا». وتردد أن رئيس الوزراء دخل المبنى من باب جانبي.