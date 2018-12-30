تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 05:57 مساء
[أفغانية تدلي بصوتها في الانتخابات التشريعية، في مركز اقتراع في قندهار. (فرانس برس)

أكد مسؤول أفغاني، الأحد، أنه سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 يوليو، أي بعد ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلاً في 20 أبريل.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة، عبد البادي سيد للصحفيين، إنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي كانت أُرجئت في ولاية غزنة، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات حول تأجيل الانتخابات لإتاحة المجال للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع «طالبان» المستمرة منذ 17 عامًا.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 20 أبريل، إلا أن عديد المراقبين اعتبروا هذا التاريخ غير واقعي لأن اللجنة الانتخابية لم تنتهِ من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر. ورحب ناطق باسم الرئيس أشرف غني، الذي يسعى إلى الترشح مجددًا، بالموعد الجديد.
 

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