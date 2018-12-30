البشير يطلب من الشرطة عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

الرئيس السوداني عمر البشير. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب الرئيس السوداني عمر البشير من الشرطة، الأحد، الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على الحكومة بعدما دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات العنيفة.

وتقول الحكومة إن 19 شخصًا على الأقل قُـتلوا منذ 19 ديسمبر خلال الاحتجاجات التي أشعلها قرار الخرطوم رفع أسعار الخبز، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى بلغ 37، وفق «فرانس برس».

والأحد، التقى البشير عددًا من كبار الضباط في الخرطوم، وأمر الشرطة بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وصرح بالقول: «نحن حريصون على الأمن، لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة».

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات، خصوصًا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصًا في إمدادات الخبز والوقود. وقال البشير: «نحن نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلًا ونهارًا على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة» في إشارة إلى إحراق المتظاهرين بعض المباني والمكاتب الحكومية في عديد المدن.

وأضاف قائلاً: «لا نريد لبلادنا أن تنزلق كما حدث في بلدان أخرى، ولن نسمح بأن يكون شعبنا لاجئين ونازحين، ولو حدث ذلك إلى أين سنذهب، انظروا للمنطقة حولنا». والجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «الهدوء وضبط النفس»، وطلب من السلطات «إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف»، بحسب بيان للناطق باسمه.

وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة «يتابع بقلق» التطورات في السودان و«يشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي».