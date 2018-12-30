مقتل 15 مسلحًا في عملية مشتركة لفرنسا والنيجر على الحدود مع مالي

قُتل 15 مسلحًا، ليل الخميس - الجمعة، في غرب النيجر على الحدود مع مالي، في عملية مشتركة لجيش النيجر وقوة برخان الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الأفريقي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية وهيئة أركان الجيوش الفرنسية، وأوردت وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان تلي مساء على التلفزيون الرسمي: «إن وحدة من العملية العسكرية النيجرية ووحدة من قوة برخان نفذتا عملية مشتركة واسعة النطاق (...) قُتل فيها 15 إرهابيًا».

وأوضحت أن العملية نُفذت «شمال غرب تونغو تونغو» في منطقة تيلابيري، حيث قتل أربعة جنود أميركيين وخمسة جنود نيجريين في هجوم إرهابي في أكتوبر 2017.

وأوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية في تغريدة أن المسلحين الذين كانوا متجمعين في نقاط عدة قرب الحدود بين مالي والنيجر تعرضوا أولاً «لغارة جوية نفذتها مقاتلات ومروحيات».

وأضافت أن جنودًا نيجريين وعناصر في برخان «استولوا لاحقًا على مختلف المواقع» قبل أن يقوموا بعملية «تفتيش كاملة للمنطقة برمتها خلال الساعات الـ48 التي تلت العملية».

وتابعت بأن مروحيات فرنسية «ساندت القوات على الأرض خلال كل العملية»، من دون تسجيل أي خسائر بشرية وفي المعدات بحسب الوزارة النيجرية.

وقُتل 15 مسلحًا في هذه العملية، كما تم ضبط «20 آلية» و26 قطعة سلاح، بينها رشاشات مع ذخيرتها.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر، لوكالة «فرانس برس»، إن القتلى هم «على الأرجح» مقاتلون في تنظيم الدولة «داعش» في الصحراء الكبرى.

وهنّأت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة جيشي البلدين «بالعملية المشتركة الناجحة» في غرب النيجر.

وأكدت أن «تعزيز قوة جيوش دول الساحل الخمس مستمر»، في إشارةٍ إلى القوة المشتركة لدول المنطقة (النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا)، المنتشرة بهدف حماية حدودها.

وتعرضت هذه القوة المشتركة لأسوأ هجوم إرهابي في 29 يونيو الماضي في مقرها في مالي.