تركيا توقف 109 مهاجرين حاولوا مغادرة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 01:48 مساء
امرأة لاجئة في مخيم فيلاكيون في شمال اليونان (ا ف ب)

أوقفت تركيا، الأحد، 109 مهاجرين غير شرعيين وثلاثة مهربين في منطقة إزمير (غرب) خلال محاولتهم مغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة أنباء دوغان ونقلت «فرانس برس».

ولم تحدد الوكالة تاريخ اعتقال المهاجرين، لكنها أكدت أن العملية جرت في أورلا في محافظة إزمير الساحلية. وقالت إن فلسطينيًا من بين «مدبري» عملية التهريب دون أن تحدد جنسيات المهاجرين.

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وتستقبل تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، كما أنها بلد عبور أساسي من الشرق الأوسط إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين. ويعبر كُثر تركيا إلى اليونان المجاورة.

ورغم أن الهجرة عبر البحر تراجعت وتيرتها منذ التوصل إلى اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، سجل ارتفاع ملحوظ لأعداد المهاجرين برًا هذا العام، وفق أثينا.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، أعلن الجمعة أن 265 ألف مهاجر غير شرعي أوقفوا هذا العام في تركيا، كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وبين 21 و28 ديسمبر، أوقف 536 مهاجرًا، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية السبت.

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