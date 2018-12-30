عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتوقع سبعة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 12:29 مساء
الأحوال الجوية فوق الأراضي الأميركية (ا ف ب)

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة، في حين بدأ الطقس بالتحسّن السبت، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأفادت الأرصاد الجوية بأنّ العاصفة الثلجية «إيبوني» بدأت بالانحسار. وأوضحت المصادر نفسها أنّ التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة رفعت في جنوب شرق البلاد.

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وعادت حركة الملاحة الجوية تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي بعد يومين من الاضطرابات التي أدّت إلى إلغاء رحلات ملايين الأميركيين في فترة الأعياد.

وأفاد موقع متخصّص في رصد حركة الملاحة الجوية بأنّ 150 رحلة فقط ألغيت السبت في حين تأخّرت 2100 رحلة أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإنّ عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية بلغ سبعة قتلى على الأقلّ، توزّعوا بين ولايات آيوا ومينيسوتا وكنساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا وتينيسي.

وغالبية القتلى سقطوا بسبب حوادث اصطدام على الطرقات تسبّبت بها الأحوال الجوية السيئة.

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