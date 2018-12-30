ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين إلى 22 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 12:22 مساء
مياه الفيضانات تغرق بلدة باو بمقاطعة كامارين سو وسط الفيليبين (ا ف ب)

قضى 22 شخصًا على الأقل جراء عاصفة اجتاحت جزرًا وسط الفلبين في نهاية الأسبوع، وفقًا لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن السلطات التي أكدت الأحد القيام بعمليات إنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأعلن مكتب الدفاع المدني الحكومي أن حصيلة القتلى ارتفعت من أربعة بعد يوم على وصول العاصفة ترافقها أمطار غزيرة إلى مقاطعتي بيكول وفيساياس الشرقية، مما تسبب بفيضانات عارمة وانزلاقات التربة.

وقضى العديد من القتلى غرقًا وفي انزلاقات التربة، ولم تنحسر الفيضانات بعد، رغم تراجع قوة الظاهرة المناخية التي أطلق عليها محليًا اسم «أوسمان»، بحسب السلطات.

وقال كلاوديو يوكوت رئيس مكتب الدفاع المدني في مقاطعة بيكول، لوكالة «فرانس برس» إن «معظم الأماكن (المتضررة) غارقة بالمياه. نقوم بإرسال جنود ومراكب مطاطية لإنقاذ العائلات. في بعض المناطق وصلت مياه الفيضانات إلى أسطح المنازل».

وقال المسؤولون إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في بيكول وستة آخرين في فيساياس الشرقية.

وفرَّ أكثر من 22 ألف شخص من منازلهم قبيل وصول العاصفة التي دمرت محاصيل الأرز والذرة وقطعت بعض الطرق والجسور، وفقًا لمسؤولي الإدارة المحلية للكوارث.

وتوقعت الأرصاد الحكومية الأحد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة في الساعات الـ24 المقبلة في شمال الفلبين.

ويضرب الفلبين سنويًا ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في جعل الملايين يعيشون في فقر شبه دائم.

وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بأكثر من 7360 شخصًا بين قتيل ومفقود في أنحاء الفلبين العام 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
واقعة «كافي كازا» تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي