أستراليا تسقط الجنسية عن متطرف معتقل في تركيا

شرطيون أمام منزل داهمته الشرطة الأسترالية في ضواحي ملبورن (ا ف ب)

أعلنت كانبيرا، السبت، إسقاط الجنسية الأسترالية عن متطرف متهم بأنه كان عنصرًا بارزًا في تنظيم الدولة «داعش» في سورية، وهو حاليًا معتقل في تركيا.

ونيل براكاش الذي يظهر في أفلام دعائية لتنظيم الدولة «داعش»، هو الأسترالي الثاني عشر الحامل جنسيتين والذي تجرده أستراليا من الجنسية لارتباطه بتنظيمات إرهابية.

اقرأ أيضًا: مجندة ألمانية في «داعش» تواجه اتهامات بـ«ترك طفلة تموت عطشًا» في العراق

وهو ملاحق بتهمة «الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة» وقد أوقف في أكتوبر 2016 في تركيا التي قدم إليها من سورية.

وأعرب خلال جلسة استماع في سبتمبر 2017 عن «ندمه» على الالتحاق بصفوف التنظيم، مؤكدًا أنه فر منه.

كان براكاش بحسب الحكومة عضوًا بارزًا في تنظيم «داعش» يقوم بعمليات تجنيد متطرفين، وكان ضالعًا في مخططات اعتداءات كانت ستستهدف أستراليين.

وكانت أستراليا طالبت بتسليمها براكاش الذي اعتقد في فترة أنه قضى في ضربة جوية أميركية في شمال العراق في مايو 2016، قبل أن يظهر عند اعتقاله في تركيا.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، في بيان السبت: «يمكنني التأكيد بأن الحكومة الأسترالية أبلغت نيل براكش بأنه لم يعد مواطنًا أستراليًا بسبب انخراطه في (تنظيم) الدولة».

وتابع بأن «إسقاط الجنسية عن حملة جنسيتين ضالعين في أنشطة إرهابية في الخارج عنصر جوهري في الرد الأسترالي على العنف المتطرف والإرهاب الدولي».

اقرأ أيضًا: تركيا تعتقل 62 مشتبهًا بانتمائهم لـ«داعش»

وكان براكاش المعروف بُكنية «أبو خالد الكمبودي» والمتحدر من أصول هندية وفيجية وكمبودية، غادر أستراليا العام 2013.

وتتهمه كانبيرا بالضلوع بصورة خاصة في مخطط لقطع رأس شرطي في أبريل 2015 في ملبورن، كما تعتقد أنه كان على ارتباط بأسترالي عمره 18 عامًا قُتل بعد طعنه شرطيين اثنين في ملبورن العام 2014.