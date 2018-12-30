انطلاق الانتخابات التشريعية في بنغلادش ومقتل شخصين في اشتباكات

ناخبات ينتظرن خارج مركز اقتراع في داكا للإدلاء بأصواتهم، 30 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت الشرطة المحلية في بنغلادش مقتل شخصين، اليوم الأحد، في اشتباكات وقعت خلال يوم الانتخابات التشريعية، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت أعمال عنف.

ووقع ذلك، حسب «فرانس برس» عندما فتحت الشرطة النار على عناصر من المعارضة قالت إنهم هاجموا مركز اقتراع في مدينة باشكالي بجنوب البلاد.

وقال رئيس الشرطة المحلية محمد كمال حسين: «قُتل شخص بالرصاص. فتحنا النار في وضع الدفاع المشروع عن النفس».

كما قُتل مناصر لـ«رابطة عوامي»، الحزب الحاكم، بعدما تعرض للضرب على الرأس من قبل أنصار للمعارضة في منطقة رانغماتي (جنوب شرق)، وأوضح المسؤول في الشرطة المحلية، نجيب الإسلام، أنه قضى أثناء نقله إلى المستشفى.

وأوضحت حصيلة أعلنتها الشرطة أن ستة أشخاص قُتلوا حتى الآن في أعمال عنف وقعت منذ الإعلان، في 8 نوفمبر، عن تاريخ الانتخابات.

من جهته، يؤكد حزب «بنغلادش القومي»، أكبر أحزاب المعارضة، مقتل ثمانية من ناشطيه، كذلك يقول إنّ أنصاره استُهدفوا عمدًا في مسعى لثنيهم عن التصويت وترجيح النتيجة لصالح حسينة، بينما تقبع زعيمته خالدة ضياء في السجن بتهم فساد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأحد، في انتخابات يُتوقّع أن تفوز فيها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة بولاية رابعة.

وتجري الانتخابات في ظل إجراءات أمنيّة مشدّدة، بعد أسابيع من حملة شهدت أعمال عنف واتّهامات بقمع ناشطي المعارضة.

وترفض الشيخة حسينة اتهامها بالسلطوية، معوّلة في هذه الانتخابات على النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكمها منذ عام 2009.

وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها جراء الأحداث التي رافقت الحملة الانتخابية في بنغلادش، فيما دعت الأمم المتحدة إلى بذل جهود كفيلة بإجراء انتخابات نزيه.