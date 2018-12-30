بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في شرق الكونغو الديموقراطية

شرطي يقوم بدورية في حي ماجنغو في غوما بشرق الكونغو الديموقراطية (فرانس برس)

بدأت، اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، المحفوفة بالمخاطر، والتي أُرجئت ثلاث مرات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا.

وفي منطقة لوبومباشي، أدلت عناصر من المفوّضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات بأصواتهم، تبعهم شهود ومراقبون من الأحزاب السياسية، ثم أدلى أحد المواطنين بصوته، فيما كان عشرات الأشخاص ينتظرون خارج المركز، وفق ما نقلت «فرانس برس».

ومن المتوقع أن تفتح مراكز الاقتراع بعد ساعة في غرب البلاد وفي كينشاسا، عاصمة الكونغو الديموقراطية، وهي أكبر بلد في إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي غوما، بدأ عناصر المفوضية الوطنية للانتخابات والشهود ثم المواطنون العاديون الإدلاء بأصواتهم في ثلاثة من مراكز الاقتراع الـ21.

وفي مراكز الاقتراع الأخرى، كان الموظفون الانتخابيون يواصلون الكشف على آلات التصويت التي قررت المفوضية استخدامها والتي تسمح للناخبين باختيار مرشحيهم على الشاشة وطباعة بطاقات التصويت قبل وضعها في الصناديق.

وكان رئيس المفوّضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات أكد، مساء الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى اليوم الأحد، وذلك إثر اجتماع مع المرشحين الرئيسيين الثلاثة ومراقبين أفارقة.

ومن المقرر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير، ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 من الشهر نفسه، على ما قالت مفوضية الانتخابات.

ولم يعرف هذا البلد أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه.