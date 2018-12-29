ترامب يلقي باللوم على الديمقراطيين في وفاة طفلين مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 10:26 مساء
صورة للرئيس الاميركي دونالد ترامب التقطت في نوفمبر وهو يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض في واشنطن. (فرانس برس)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم، السبت، على الديمقراطيين في وفاة طفلين من المهاجرين في مركز احتجاز أميركي، وتزامن كلامه مع بدء الأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي الجزئي نتيجة مطالب ترامب لبناء جدار فاصل مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر: «إن وفاة أطفال أو غيرهم على الحدود هي نتيجة محددة لخطأ الديمقراطيين وسياستهم بشأن الهجرة التي تسمح للناس بالسير لمسافات طويلة، معتقدين أنهم يستطيعون دخول البلاد بشكل غير قانوني. هم لا يستطيعون ذلك. لو كان لدينا جدار لما حاولوا ذلك حتى»، بحسب «فرانس برس».

وجاءت تصريحاته بعد وفاة طفلين من غواتيمالا عمرهما 7 و8 سنوات، بعد عبورهما الحدود مع أقاربهما بشكل غير قانوني واحتجزتهم دوريات الحدود الأميركية. وشدد ترامب في تغريدته من لهجته مقارنة مع رسالة سابقة على تويتر السبت، قال فيها إن الخطوة المقبلة في أزمة الميزانية المستمرة منذ ثمانية أيام حول تمويل الجدار هي في يد الديمقراطيين.

وقال: «أنا في البيت الأبيض أنتظر أن يأتي الديمقراطيون والاتفاق على أمن الحدود». إلا أن أعضاء الكونغرس معظمهم في إجازات، ولم تصدر أية مؤشرات على أي تقدم وشيك لحلحلة هذا الملف. وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سياسته المتشددة إزاء المهاجرين إحدى ركائز ولايته الرئاسية، الأمر الذي أثار غضب معارضيه الذين اتهموه بتشويه صورة المهاجرين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وتعهد الملياردير الجمهوري ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، حيث نشر آلاف الجنود الأميركيين، كما فصل أكثر من ألفي طفل مهاجر عن أهلهم، وذلك تنفيذًا لسياسته القائمة على «عدم التسامح» مع الهجرة غير الشرعية. وتحاول الإدارة الأميركية جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الأميركية عبر المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بسبب خطورة الأوضاع في بلدانهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
واقعة «كافي كازا» تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل
ليبيا
قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة