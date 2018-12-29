ترامب: «تقدم كبير» في المحادثات مع الرئيس الصيني حول التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 07:30 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) وبجانبه نطيره الصيني شي جينبينغ في بكين. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر مكالمة هاتفيه مع نظيره الصيني شي جينبنغ السبت، أنه تم إحراز «تقدم كبير» على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر: «لقد أجريت لتوي مكالمة طويلة وجيدة جدًّا مع الرئيس الصيني شي، والاتفاق يسير على ما يرام. وفي حال التوصل إلى اتفاق فسيكون شاملاً وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تم إحراز تقدم كبير»، وفق «فرانس برس».

وفرضت واشنطن وبكين رسومًا جمركية متبادلة على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام، مما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال. إلا أن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ اتفاق رئيسيهما في مطلع ديسمبر على هدنة مدتها 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق.

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