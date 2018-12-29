موسكو ترفض مطالب أوروبية بإطلاق سراح بحارة أوكرانيين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم السبت وأوردته وكالة «فرانس برس»، إن مطالب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تتعلق بإطلاق سراح بحارة أوكرانيين تحتجزهم روسيا «غير مقبولة».

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وكان ماكرون وميركل طالبًا روسيا، يوم الجمعة، بالإفراج عن البحارة، الذين احتجزتهم بعدما صادرت سفنهم الشهر الماضي في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.

وأعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي كان أعلن أواخر نوفمبر في مناطق حدودية، بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في بحر أزوف.

وفي تلك الحادثة أطلق عناصر خفر السواحل الروس النار وصعدوا على متن السفن واحتجزوا 24 بحارًا كانوا على متنها قبالة سواحل القرم. ولا تزال السلطات الروسية تحتجز البحارة. وقال ماكرون وميركل إن «عمليات التفتيش المفرطة» تلك تشكل مصدر «قلق بالغ».

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وقالا: «نحض على توفير ممر آمن وحر دون عرقلة لجميع السفن التي تعبر مضيق كيرتش وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين فورًا ودون شروط. ويتعين أيضًا السماح لهم بتمضية الأعياد مع عائلاتهم».

وفي بيان منفصل، قال مكتب ميركل إن المستشارة ناقشت أيضًا مسألة أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي الجمعة حضته خلاله على الإفراج عن البحارة.