المدافع عن السلام.. وفاة الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس عوز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 05:01 مساء
الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس عوز

توفي الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس عوز المدافع عن السلام، الجمعة، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، وفقما أعلنت ابنته. 

وأوضحت فانيا عوز-سازبرغر في تغريدة أن والدها توفي جراء إصابته بالسرطان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

اعتبر عاموس عوز من أبرز الدعاة والمؤيديين لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما كان من المعارضين للاستيطان منذ بداياته، ومن المُرحِّبين باتفاقية أوسلو، والمنادين بفتح باب الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان «عوز» من المؤيدين لحزب «العمل» المنتمي ليسار الوسط، ومن المقربين لقياداته؛ لكنه في التسعينيات اقترب أكثر من اليسار وبالتحديد من حزب «ميرتس» اليساري الديني.

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