تركيا تعتقل 62 مشتبهًا بانتمائهم لـ«داعش»

الشرطة التركية تضرب طوقًا أمنيًا في موقع تفجير في إسطنبول (ا ف ب)

اعتقلت السلطات التركية 62 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم «داعش» في مداهمات جرت صباح الجمعة في العاصمة أنقرة وفي شمال البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الحكومية ونقلت «فرانس برس».

وقالت الوكالة إنّ قوات الأمن اعتقلت في أنقرة 52 شخصًا بعد أن أصدر المدّعي العام للعاصمة 64 مذكرة توقيف في إطار تحقيق متعلّق بالتنظيم المسلح.

وأضافت الأناضول أنّ المداهمات متواصلة لتوقيف بقية المطلوبين، مشيرة إلى أنّ الشرطة عثرت في منازل المشتبه بهم في أنقرة على أسلحة من بينها بنادق وذخيرة.

وفي محافظة سامسون المطلّة على البحر الأسود في شمال البلاد، أوقفت الشرطة 10 عراقيين يشتبه بأنّهم على صلة بتنظيم «داعش».

ونفّذت السلطات التركية مداهمات مماثلة في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت السلطات اعتقلت قبيل الانتخابات العامة في يونيو الماضي، 14 شخصًا يشتبه بانتمائهم لـ«داعش» بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداءات أثناء الانتخابات.

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 اعتداءات دامية نسب بعضها إلى متمرّدين أكراد والبعض الآخر إلى «داعش».

ويعود أكبر اعتداء دام في تركيا إلى ليلة رأس السنة في الأول يناير 2017 عندما قتل مسلّح 39 شخصًا في ملهى «رينا» الليلي في أسطنبول.

ومذّاك، تقوم الشرطة بعمليات دهم متكرّرة تستهدف كلاََّ من تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني.

وتأتي حملة الاعتقالات في حين تعهّدت أنقرة القضاء على «داعش»، وتهديدها بإطلاق حملة عسكرية قريبًا ضد التنظيم والقوات الكردية في شمال سورية، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن سحب كافة قواتها البرية من البلد الذي تمزّقه حرب أهلية منذ نحو ثماني سنوات.