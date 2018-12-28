كيف التقطت صورة لطائرة الرئيس الأميركي خلال رحلته السرية إلى العراق؟

طائرة «إيرفورس وان» فوق مدينة شيفيلد في رحلتها السرية إلى العراق (ألان ميلوي)

شاهد أحد هواة الطيران طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال رحلته السرية إلى العراق، وذلك أثناء تحليقها في الأجواء البريطانية، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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وصور ألان ميلوي، الطائرة التي تعرف باسم «إيرفورس وان»، أثناء تحليقها فوق مدينة شيفيلد يوم أمس الأربعاء. وأقلت الطائرة الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، من واشنطن في جوف الليل، في رحلة سرية تمامًا، لزيارة القوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.

وبعد تداول الصورة التي التقطها ميلوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ أشخاص في تعقب الرحلة عبر الإنترنت. وقال ميلوي إنه «اندهش» من ردود الفعل على صورته، وتلقى اتصالات من ثلاث قنوات تلفزيونية أميركية.

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وأضاف أنه التقط الصورة بطريق الصدفة تمامًا، حيث صور الطائرة وهو أمام منزله. وقال: «لقد كان صباحًا مشمسًا وجميلاً. نظرت إلى أعلى، وبمجرد أن رأيتها فكرت، إنها لامعة. لقد كانت تحلق في سماء زرقاء صافية ومنيرة تمامًا».