كيف التقطت صورة لطائرة الرئيس الأميركي خلال رحلته السرية إلى العراق؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 11:50 صباحا
طائرة «إيرفورس وان» فوق مدينة شيفيلد في رحلتها السرية إلى العراق (ألان ميلوي)

شاهد أحد هواة الطيران طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال رحلته السرية إلى العراق، وذلك أثناء تحليقها في الأجواء البريطانية، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

اقرأ أيضًا: بالصور: الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة في العراق

وصور ألان ميلوي، الطائرة التي تعرف باسم «إيرفورس وان»، أثناء تحليقها فوق مدينة شيفيلد يوم أمس الأربعاء. وأقلت الطائرة الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، من واشنطن في جوف الليل، في رحلة سرية تمامًا، لزيارة القوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.

وبعد تداول الصورة التي التقطها ميلوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ أشخاص في تعقب الرحلة عبر الإنترنت. وقال ميلوي إنه «اندهش» من ردود الفعل على صورته، وتلقى اتصالات من ثلاث قنوات تلفزيونية أميركية.

اقرأ أيضًا: نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع الحكومة

وأضاف أنه التقط الصورة بطريق الصدفة تمامًا، حيث صور الطائرة وهو أمام منزله. وقال: «لقد كان صباحًا مشمسًا وجميلاً. نظرت إلى أعلى، وبمجرد أن رأيتها فكرت، إنها لامعة. لقد كانت تحلق في سماء زرقاء صافية ومنيرة تمامًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم